Preço de wintermolt hoje

O preço ao vivo de wintermolt (WINTERMOLT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WINTERMOLT para USD é de $ 0 por WINTERMOLT.

wintermolt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,469, com um fornecimento em circulação de 85.90B WINTERMOLT. Nas últimas 24 horas, WINTERMOLT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WINTERMOLT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de wintermolt (WINTERMOLT)

Capitalização de mercado $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K Fornecimento Circulante 85.90B 85.90B 85.90B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de wintermolt é $ 35.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WINTERMOLT é 85.90B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.29K.