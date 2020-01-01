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Principais tokens de Moltbook and Openclaw-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Moltbook and Openclaw-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 5.62E-6
-0.18%
+6.70%
+35.75%
$ 561.75K
--
3
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.9E-6
+0.26%
0.00%
-2.74%
$ 378.45K
--
4
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.68E-6
0.00%
-5.50%
-9.14%
$ 368.22K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.73E-6
-1.14%
-2.40%
-4.95%
$ 172.83K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
0.00%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 5.11012E-7
+0.24%
+4.00%
+5.45%
$ 45.16K
--
9
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.21067E-7
0.00%
+0.50%
-2.59%
$ 42.11K
--
10
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 3.95207E-7
+0.24%
+0.70%
+0.41%
$ 39.52K
--
11
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.80811E-7
0.00%
-0.80%
-1.68%
$ 38.08K
--
12
x402guard
x402guard
X40G
$ 6.032E-5
-0.61%
+10.60%
+5.97%
$ 37.65K
--
13
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 3.70479E-7
0.00%
-0.40%
-9.08%
$ 37.05K
--
14
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.62039E-7
0.00%
+0.60%
+0.69%
$ 36.20K
--
15
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
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$ 35.47K
--
16
fomolt
fomolt
FOMOLT
$ 3.29046E-7
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-1.03%
$ 32.91K
--
17
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.20562E-7
+0.24%
+0.20%
-26.41%
$ 32.06K
--
18
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.18695E-7
+0.24%
+0.10%
-6.91%
$ 31.87K
--
19
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.02856E-7
0.00%
+1.10%
+1.10%
$ 30.29K
--
20
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.02798E-7
0.00%
+0.30%
-0.79%
$ 29.64K
--
21
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.9086E-7
0.00%
+0.70%
+0.95%
$ 29.09K
--
22
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.60935E-7
0.00%
+0.60%
+0.87%
$ 26.09K
--
23
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.37849E-7
0.00%
-0.90%
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$ 23.79K
--
24
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
0.00%
+13.30%
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$ 23.49K
--
25
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.25049E-7
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 22.51K
--
26
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.24682E-7
0.00%
-1.20%
-1.16%
$ 22.47K
--
27
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.138E-5
0.00%
-5.00%
+3.84%
$ 21.38K
--
28
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.11589E-7
0.00%
-4.40%
-2.50%
$ 21.16K
--
29
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.05675E-7
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 20.57K
--
30
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
0.00%
-7.30%
0.00%
$ 20.31K
--
31
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 2.075E-5
+0.48%
-5.00%
-5.55%
$ 19.85K
--
32
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
0.00%
$ 19.46K
--
33
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.94061E-7
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+2.30%
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$ 19.41K
--
34
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 1.91733E-7
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$ 19.17K
--
35
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.90154E-7
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+0.60%
+0.46%
$ 19.02K
--
36
Custos
Custos
CUSTOS
$ 1.89261E-7
0.00%
+1.90%
+0.36%
$ 18.93K
--
37
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 2.01962E-7
0.00%
+5.80%
0.00%
$ 18.38K
--
38
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
0.00%
-5.00%
0.00%
$ 17.99K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
0.00%
+2.60%
0.00%
$ 14.36K
--
40
Contentos
Contentos
COS
$ 0.0001782
+0.58%
+1.63%
+0.17%
--
$ 351.92M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Moltbook and Openclaw-Themed e por que são populares?
Tokens de Moltbook and Openclaw-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 40 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $93.82M.
Qual é o token de Moltbook and Openclaw-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Moltbook and Openclaw-Themed acompanhados na MEXC, CLAWRIS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 38.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Moltbook and Openclaw-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 40 tokens de Moltbook and Openclaw-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Moltbook and Openclaw-Themed incluem BABYCLAW, KELLYCLAUDE, ₸USD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Moltbook and Openclaw-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Moltbook and Openclaw-Themed é de aproximadamente $93.82M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Moltbook and Openclaw-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.