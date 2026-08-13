Qual é o preço atual de WHY?

WHY está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -1.03% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como WHY se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -1.03% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se WHY está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como WHY está se saindo em comparação com tokens da categoria BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight?

No segmento BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight, WHY demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de WHY hoje?

A capitalização de mercado de R$3741364.50052756242000 coloca WHY no ranking #3168, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente WHY está sendo negociado?

WHY gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de WHY?

Com 420000000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.