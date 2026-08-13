Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de WHY hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de WHY é de 746,566 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WHY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de WHY hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de WHY é de 746,566 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WHY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre WHY

Informações sobre preços de WHY

O que é WHY

Site oficial do WHY

Tokenomics de WHY

Previsão de preço de WHY

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de WHY

Preço de WHY (WHY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 WHY para USD

$0.00000000178
$0.00000000178$0.00000000178
+0.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de WHY (WHY)
Última atualização da página: 2026-08-13 23:31:02 (UTC+8)

Preço de WHY hoje

O preço ao vivo de WHY (WHY) hoje é $ 0, com uma variação de 1.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WHY para USD é de $ 0 por WHY.

WHY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 746,566, com um fornecimento em circulação de 420.00T WHY. Nas últimas 24 horas, WHY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WHY movimentou-se -0.04% na última hora e +3.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WHY (WHY)

$ 746.57K
$ 746.57K$ 746.57K

--
----

$ 746.57K
$ 746.57K$ 746.57K

420.00T
420.00T 420.00T

420,000,000,000,000.0
420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WHY é $ 746.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WHY é 420.00T, com um fornecimento total de 420000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 746.57K.

Histórico de preço de WHY USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-1.03%

+3.32%

+3.32%

Histórico de preços de WHY (WHY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de WHY em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de WHY em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de WHY em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de WHY em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.03%
30 dias$ 0-0.23%
60 dias$ 0-5.98%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para WHY

Previsão de preço de WHY (WHY) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WHY em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de WHY (WHY) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de WHY pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço WHY pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WHY para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de WHY.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre WHY

Qual é o preço atual de WHY?

WHY está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -1.03% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como WHY se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -1.03% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se WHY está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como WHY está se saindo em comparação com tokens da categoria BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight?

No segmento BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight, WHY demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de WHY hoje?

A capitalização de mercado de R$3741364.50052756242000 coloca WHY no ranking #3168, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente WHY está sendo negociado?

WHY gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de WHY?

Com 420000000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre WHY

Última atualização da página: 2026-08-13 23:31:02 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o WHY (WHY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre WHY

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

KiiChain

KiiChain

KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00908
$0.00908$0.00908

-68.15%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02077
$0.02077$0.02077

-1.42%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2333
$0.2333$0.2333

-3.99%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27785
$0.27785$0.27785

-14.91%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0063190
$0.0063190$0.0063190

+54.45%

Bitway

Bitway

BTW

$0.265586
$0.265586$0.265586

+21.21%

aPriori

aPriori

APR

$0.49860
$0.49860$0.49860

+15.57%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.70528
$0.70528$0.70528

+8.66%

COSMOS

COSMOS

ATOM

$1.521
$1.521$1.521

+7.71%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?