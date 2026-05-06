Preço de MetaType hoje

O preço ao vivo de MetaType (META) hoje é $ 0.0000305, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de META para USD é de $ 0.0000305 por META.

MetaType ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- META. Nas últimas 24 horas, META foi negociado entre $ 0.0000296 (mínimo) e $ 0.000032 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, META movimentou-se 0.00% na última hora e +5.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.37K.

Informações de mercado de MetaType (META)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 32.37K$ 32.37K $ 32.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de MetaType é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 32.37K. A oferta em circulação de META é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.05M.