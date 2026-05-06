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O preço ao vivo de MetaType hoje é 0.0000305 USD. A capitalização de mercado de META é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de META para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de MetaType hoje é 0.0000305 USD. A capitalização de mercado de META é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de META para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação MetaType (META)

Preço em tempo real de 1 META para USD

$0.0000305
$0.0000305$0.0000305
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de MetaType (META)
Última atualização da página: 2026-05-06 23:56:50 (UTC+8)

Preço de MetaType hoje

O preço ao vivo de MetaType (META) hoje é $ 0.0000305, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de META para USD é de $ 0.0000305 por META.

MetaType ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- META. Nas últimas 24 horas, META foi negociado entre $ 0.0000296 (mínimo) e $ 0.000032 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, META movimentou-se 0.00% na última hora e +5.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.37K.

Informações de mercado de MetaType (META)

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$ 32.37K
$ 32.37K$ 32.37K

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

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100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de MetaType é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 32.37K. A oferta em circulação de META é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.05M.

Histórico de preço de MetaType USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000296
$ 0.0000296$ 0.0000296
Mínimo 24h
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
Máximo 24h

$ 0.0000296
$ 0.0000296$ 0.0000296

$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032

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0.00%

0.00%

+5.53%

+5.53%

Histórico de preços de MetaType (META) em USD

Acompanhe as variações de preço de MetaType para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ -0.2899695-99.99%
60 dias$ -0.2499695-99.99%
90 dias$ -0.2499695-99.99%
Variação de preço de MetaType hoje

Hoje, META registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de MetaType

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.2899695 (-99.99%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de MetaType

Expandindo a visualização para 60 dias, META teve uma variação de $ -0.2499695 (-99.99%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de MetaType

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.2499695 (-99.99%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de MetaType (META)!

Confira agora a página de histórico de preço do MetaType.

Previsão de preço para MetaType

Previsão de preço de MetaType (META) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de META em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de MetaType (META) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de MetaType pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço MetaType pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de META para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de MetaType.

Como comprar e investir em MetaType em Brasil

Pronto para começar com MetaType? Comprar META é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar MetaType. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de MetaType (META).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e MetaType será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar MetaType(META)

O que você pode fazer com MetaType

Possuir MetaType permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar MetaType (META) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é MetaType (META)

MetaType is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the way digital assets are managed and transacted. By leveraging cutting-edge technology and innovative design principles, MetaType aims to provide a scalable, secure, and efficient platform for a wide range of applications.

Recurso MetaType

Para uma compreensão mais aprofundada de MetaType, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do MetaType
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MetaType

Última atualização da página: 2026-05-06 23:56:50 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o MetaType (META)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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METAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em META com alavancagem. Explore a negociação de futuros de METAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie MetaType (META) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MetaType.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
META/USDT
$0.0000305
$0.0000305$0.0000305
0.00%
0.00% (USDT)

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Principais altas

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$2.279$2.279

+25.98%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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