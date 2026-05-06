Cotação MetaType (META)
O preço ao vivo de MetaType (META) hoje é $ 0.0000305, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de META para USD é de $ 0.0000305 por META.
MetaType ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- META. Nas últimas 24 horas, META foi negociado entre $ 0.0000296 (mínimo) e $ 0.000032 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, META movimentou-se 0.00% na última hora e +5.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.37K.
BSC
A capitalização de mercado atual de MetaType é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 32.37K. A oferta em circulação de META é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.05M.
0.00%
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Acompanhe as variações de preço de MetaType para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|0.00%
|30 dias
|$ -0.2899695
|-99.99%
|60 dias
|$ -0.2499695
|-99.99%
|90 dias
|$ -0.2499695
|-99.99%
Hoje, META registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.2899695 (-99.99%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, META teve uma variação de $ -0.2499695 (-99.99%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.2499695 (-99.99%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Em 2040, o preço de MetaType pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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MetaType is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the way digital assets are managed and transacted. By leveraging cutting-edge technology and innovative design principles, MetaType aims to provide a scalable, secure, and efficient platform for a wide range of applications.
Para uma compreensão mais aprofundada de MetaType, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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Montante
1 META = 0.0000305 USD