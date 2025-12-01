Preço de Vouch hoje

O preço ao vivo de Vouch (VOUCH) hoje é $ 0.00002178, com uma variação de 6.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VOUCH para USD é de $ 0.00002178 por VOUCH.

Vouch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,121,186, com um fornecimento em circulação de 97.39B VOUCH. Nas últimas 24 horas, VOUCH foi negociado entre $ 0.00002004 (mínimo) e $ 0.00002149 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00016666, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000841.

No desempenho de curto prazo, VOUCH movimentou-se +2.90% na última hora e -2.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vouch (VOUCH)

A capitalização de mercado atual de Vouch é $ 2.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VOUCH é 97.39B, com um fornecimento total de 97386751705.57352. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.12M.