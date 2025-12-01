Preço de ToadzStrategy hoje

O preço ao vivo de ToadzStrategy (TOADSTR) hoje é $ 0.0003883, com uma variação de 1.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOADSTR para USD é de $ 0.0003883 por TOADSTR.

ToadzStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 368,450, com um fornecimento em circulação de 948.80M TOADSTR. Nas últimas 24 horas, TOADSTR foi negociado entre $ 0.00038202 (mínimo) e $ 0.00039179 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00603401, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00013523.

No desempenho de curto prazo, TOADSTR movimentou-se -0.23% na última hora e +15.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ToadzStrategy (TOADSTR)

Capitalização de mercado $ 368.45K$ 368.45K $ 368.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 368.45K$ 368.45K $ 368.45K Fornecimento Circulante 948.80M 948.80M 948.80M Fornecimento total 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461

A capitalização de mercado atual de ToadzStrategy é $ 368.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOADSTR é 948.80M, com um fornecimento total de 948803131.0283461. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 368.45K.