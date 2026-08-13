Em que rede blockchain Thala opera?

Thala opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de THL?

O token está cotado a R$0.0376430579795577363000, registrando uma variação de preço de 0.39% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Thala pertence?

Thala se enquadra na categoria Decentralized Finance (DeFi),Aptos Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking. Essa classificação ajuda os investidores a comparar THL com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Thala?

Sua capitalização de mercado é de R$2705666.66780740881000, colocando o ativo na posição #3523. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de THL estão atualmente em circulação?

Há 71869292.4012717 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Thala hoje?

Nos últimos dias, THL gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Thala flutuou entre R$0.037465220075072559000 e R$0.0380205313338791904000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.