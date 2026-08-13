Preço de Tevaera hoje

O preço ao vivo de Tevaera (TEVA) hoje é $ 0, com uma variação de 6.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TEVA para USD é de $ 0 por TEVA.

Tevaera ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 613,190, com um fornecimento em circulação de 1.12B TEVA. Nas últimas 24 horas, TEVA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.068387, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TEVA movimentou-se +2.03% na última hora e +6.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 139.66K.

Informações de mercado de Tevaera (TEVA)

Capitalização de mercado $ 613.19K$ 613.19K $ 613.19K Volume (24h) $ 139.66K$ 139.66K $ 139.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Fornecimento Circulante 1.12B 1.12B 1.12B Fornecimento total 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tevaera é $ 613.19K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 139.66K. A oferta em circulação de TEVA é 1.12B, com um fornecimento total de 4000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.20M.