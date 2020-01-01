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Principais tokens de Gaming Platform por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Gaming Platform. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001646
+0.18%
-4.42%
-8.27%
$ 79.79M
$ 149.48M
2
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010006
-0.30%
+0.58%
-1.15%
$ 29.83M
$ 211.13M
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03637
-0.41%
+0.70%
+3.22%
$ 27.89M
$ 2.50M
4
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.107
+0.03%
-0.01%
+0.02%
$ 23.48M
$ 344.10K
5
Portal
Portal
PORTAL
$ 0.01076
+0.27%
-1.24%
-5.15%
$ 9.22M
$ 5.83M
6
READY
READY
READY
$ 0.005151
0.00%
+6.56%
-27.08%
$ 5.15M
$ 2.78M
7
CONX
CONX
CONX
$ 0.00403717
+0.01%
+0.02%
+1.84%
$ 4.06M
$ 33.17K
8
CRETA
CRETA
CRETA
$ 0.001296
-0.08%
-2.77%
-14.43%
$ 3.80M
$ 9.59M
9
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.03255
-2.73%
+10.53%
+31.91%
$ 3.13M
$ 3.66M
10
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06002
+0.52%
-1.93%
-21.49%
$ 2.73M
$ 1.30M
11
Altura
Altura
ALU
$ 0.002682
+0.22%
-3.90%
-6.60%
$ 2.66M
$ 16.25M
12
$ 0.001453
+0.17%
+1.18%
+1.03%
$ 2.55M
$ 40.11M
13
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00082403
+0.51%
+0.01%
-0.31%
$ 1.56M
$ 79.88K
14
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01009038
+0.40%
+0.14%
+12.32%
$ 1.38M
$ 86.54K
15
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08096
-0.71%
-0.45%
+0.19%
$ 1.05M
$ 677.17K
16
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00349656
+0.02%
-0.01%
-3.98%
$ 1.01M
$ 23.51K
17
MimboGameGroup
MimboGameGroup
MGG
$ 5.286E-5
-0.64%
-3.70%
-21.64%
$ 687.15K
--
18
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036934
+0.18%
+0.00%
-7.95%
$ 593.96K
$ 75.42K
19
PlayDapp
PlayDapp
PDA
$ 0.0008799
0.00%
0.00%
-2.48%
$ 577.65K
$ 30.68K
20
Tevaera
Tevaera
TEVA
$ 0.00051389
+0.37%
+0.06%
+2.33%
$ 571.99K
$ 79.01K
21
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00053406
-0.16%
-0.00%
+15.91%
$ 511.14K
$ 8.78K
22
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.73E-6
-0.80%
-0.20%
+1.51%
$ 501.55K
--
23
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.56E-6
+0.31%
-4.10%
+6.10%
$ 463.15K
--
24
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000739
-0.27%
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$ 461.17K
$ 29.45M
25
Creo Engine
Creo Engine
CREO
$ 0.0006348
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-2.25%
$ 437.44K
$ 48.12M
26
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.62E-5
0.00%
-1.30%
-2.93%
$ 309.42K
--
27
Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
1CAT
$ 5.895E-5
-0.17%
-0.20%
+0.27%
$ 294.74K
--
28
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00035757
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-5.13%
$ 167.33K
$ 21.56
29
SOON
SOON
MRSOON
$ 0.000001773
0.00%
-27.24%
-44.78%
$ 116.97K
$ 25.67B
30
Catheon Gaming
Catheon Gaming
CATHEON
$ 7.093E-5
+0.84%
+0.70%
+0.98%
$ 113.52K
--
31
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0002032
+0.35%
+4.80%
-1.60%
$ 99.47K
$ 26.29M
32
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 2.111E-5
+0.29%
+36.90%
+48.04%
$ 91.92K
--
33
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System
$BAES
$ 4.73511E-7
-0.50%
-4.60%
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$ 47.35K
--
34
HyperChainX
HyperChainX
HPX
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-0.70%
0.00%
$ 35.51K
--
35
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
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0.00%
$ 26.41K
--
36
DEGA
DEGA
DEGA
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-5.00%
-4.92%
$ 24.51K
--
37
GG
GG
GGTK
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--
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$ 21.04K
$ 5.74
38
MXS Games
MXS Games
XSEED
$ 1.29E-6
+15.18%
+19.40%
-56.71%
$ 18.68K
--
39
E4C
E4C
E4C
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--
40
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
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--
41
PMG
PMG
PMG
$ 0.0011365
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-1.34%
--
$ 4.67K
42
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 22.662
+15.61%
+15.21%
+12.80%
--
$ 1.77K
43
YOM
YOM
YOM
$ 0.09767
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+0.57%
-9.64%
--
$ 587.70K
44
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0125922
-0.19%
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--
$ 265.73M
45
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003607
0.00%
-0.44%
+1.41%
--
$ 643.47M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Gaming Platform e por que são populares?
Tokens de Gaming Platform representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 45 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $205.47M.
Qual é o token de Gaming Platform com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Gaming Platform acompanhados na MEXC, HYBUX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 36.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Gaming Platform existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 45 tokens de Gaming Platform, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Gaming Platform incluem GALA, DEP, PLAY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Gaming Platform?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Gaming Platform é de aproximadamente $205.47M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Gaming Platform, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.