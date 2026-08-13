Preço de Tegbotsystem hoje

O preço ao vivo de Tegbotsystem (TEG) hoje é $ 0.02241096, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TEG para USD é de $ 0.02241096 por TEG.

Tegbotsystem ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 96,545, com um fornecimento em circulação de 4.31M TEG. Nas últimas 24 horas, TEG foi negociado entre $ 0.0220103 (mínimo) e $ 0.02248207 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.224732, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01853866.

No desempenho de curto prazo, TEG movimentou-se -- na última hora e +11.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 228.86.

Informações de mercado de Tegbotsystem (TEG)

Capitalização de mercado $ 96.55K$ 96.55K $ 96.55K Volume (24h) $ 228.86$ 228.86 $ 228.86 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 112.05K$ 112.05K $ 112.05K Fornecimento Circulante 4.31M 4.31M 4.31M Fornecimento total 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065

A capitalização de mercado atual de Tegbotsystem é $ 96.55K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 228.86. A oferta em circulação de TEG é 4.31M, com um fornecimento total de 4999980.087536065. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 112.05K.