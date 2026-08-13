Preço de Talent Protocol hoje

O preço ao vivo de Talent Protocol (TALENT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TALENT para USD é de $ 0 por TALENT.

Talent Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,091, com um fornecimento em circulação de 273.24M TALENT. Nas últimas 24 horas, TALENT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.151579, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TALENT movimentou-se +0.04% na última hora e -1.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 34.86.

Informações de mercado de Talent Protocol (TALENT)

Capitalização de mercado $ 52.09K$ 52.09K $ 52.09K Volume (24h) $ 34.86$ 34.86 $ 34.86 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.79K$ 111.79K $ 111.79K Fornecimento Circulante 273.24M 273.24M 273.24M Fornecimento total 586,391,788.7172114 586,391,788.7172114 586,391,788.7172114

A capitalização de mercado atual de Talent Protocol é $ 52.09K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 34.86. A oferta em circulação de TALENT é 273.24M, com um fornecimento total de 586391788.7172114. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.79K.