Tokenomics de Tako (TAKO)
Tokenomics e análise de preços de Tako (TAKO)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Tako (TAKO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Tako (TAKO)
Long before Kabosu's journey, there was Tako — a red Shiba with a sickle tail from the mountains of Toyama, Japan. In 1932, Tako made history as the first Shiba Inu ever registered by NIPPO, setting the foundation for one of Japan's most iconic native breeds.
$TAKO isn't just another meme coin — it's the origin story of them all. With over a million Shibas recorded since, we're taking it back to the beginning — before Doge, before memes — there was Tako.
Tokenomics de Tako (TAKO): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Tako (TAKO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens TAKO que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TAKO podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do TAKO, explore o preço em tempo real do token TAKO!
Previsão de preço de TAKO
Quer saber para onde o TAKO pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do TAKO combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"