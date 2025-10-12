O preço ao vivo de Tako hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TAKO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TAKO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Tako hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TAKO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TAKO facilmente na MEXC agora.

Preço de Tako (TAKO)

Preço em tempo real de 1 TAKO para USD

--
----
+1.30%1D
Gráfico de preço em tempo real de Tako (TAKO)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:55:16 (UTC+8)

Informações de preço de Tako (TAKO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+1.31%

-25.32%

-25.32%

O preço em tempo real de Tako (TAKO) é --. Nas últimas 24 horas, TAKO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TAKO é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TAKO variou +0.20% na última hora, +1.31% nas últimas 24 horas e -25.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tako (TAKO)

$ 26.06K
$ 26.06K$ 26.06K

--
----

$ 26.06K
$ 26.06K$ 26.06K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tako é $ 26.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TAKO é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.06K.

Histórico de preços de Tako (TAKO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Tako em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Tako em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Tako em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Tako em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.31%
30 dias$ 0-30.93%
60 dias$ 0-7.54%
90 dias$ 0--

O que é Tako (TAKO)

Long before Kabosu's journey, there was Tako — a red Shiba with a sickle tail from the mountains of Toyama, Japan. In 1932, Tako made history as the first Shiba Inu ever registered by NIPPO, setting the foundation for one of Japan's most iconic native breeds.

$TAKO isn't just another meme coin — it's the origin story of them all. With over a million Shibas recorded since, we're taking it back to the beginning — before Doge, before memes — there was Tako.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Previsão de preço do Tako (em USD)

Quanto valerá Tako (TAKO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tako (TAKO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tako.

Confira a previsão de preço de Tako agora!

TAKO para moedas locais

Tokenomics de Tako (TAKO)

Compreender a tokenomics de Tako (TAKO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TAKO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tako (TAKO)

Quanto vale hoje o Tako (TAKO)?
O preço ao vivo de TAKO em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TAKO para USD?
O preço atual de TAKO para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tako?
A capitalização de mercado de TAKO é $ 26.06K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TAKO?
O fornecimento circulante de TAKO é de 420.69B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TAKO?
TAKO atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TAKO?
TAKO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de TAKO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TAKO é -- USD.
TAKO vai subir ainda este ano?
TAKO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TAKO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:55:16 (UTC+8)

