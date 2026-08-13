Preço de Switchboard hoje

O preço ao vivo de Switchboard (SWTCH) hoje é $ 0, com uma variação de 7.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWTCH para USD é de $ 0 por SWTCH.

Switchboard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,166, com um fornecimento em circulação de 160.00M SWTCH. Nas últimas 24 horas, SWTCH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.203248, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SWTCH movimentou-se +0.10% na última hora e -2.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 539.74.

Informações de mercado de Switchboard (SWTCH)

Capitalização de mercado $ 83.17K$ 83.17K $ 83.17K Volume (24h) $ 539.74$ 539.74 $ 539.74 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 519.79K$ 519.79K $ 519.79K Fornecimento Circulante 160.00M 160.00M 160.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Switchboard é $ 83.17K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 539.74. A oferta em circulação de SWTCH é 160.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 519.79K.