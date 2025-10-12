Tokenomics de Surge (SURGE)
Tokenomics e análise de preços de Surge (SURGE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Surge (SURGE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Surge (SURGE)
Surge is a non-custodial market making and trade automation platform built for the Cardano blockchain. It brings professional grade strategies once reserved for banks, trading firms, and developers into the hands of everyone. The platform enables users of any skill level to create and run algorithmic strategies that execute directly on decentralized exchanges without intermediaries. It provides infrastructure for liquidity deployment, strategy execution, and capital management while maintaining full user custody. Unlike automation products in traditional finance or on other blockchains, Surge embodies Cardano’s values of decentralization, accessibility, and community coordination. By democratizing access to powerful trading infrastructure, Surge has the potential to unlock significant growth in Cardano’s on chain liquidity and activity.
Tokenomics de Surge (SURGE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Surge (SURGE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SURGE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SURGE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SURGE, explore o preço em tempo real do token SURGE!
Previsão de preço de SURGE
Quer saber para onde o SURGE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SURGE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"