O preço ao vivo de Surge hoje é 0.12862 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SURGE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SURGE facilmente na MEXC agora.

Preço de Surge (SURGE)

Preço em tempo real de 1 SURGE para USD

$0.12862
$0.12862$0.12862
+6.80%1D
Gráfico de preço em tempo real de Surge (SURGE)
Informações de preço de Surge (SURGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.120074
$ 0.120074$ 0.120074
Mínimo 24h
$ 0.128718
$ 0.128718$ 0.128718
Máximo 24h

$ 0.120074
$ 0.120074$ 0.120074

$ 0.128718
$ 0.128718$ 0.128718

$ 0.160267
$ 0.160267$ 0.160267

$ 0.071225
$ 0.071225$ 0.071225

+0.45%

+6.84%

--

--

O preço em tempo real de Surge (SURGE) é $0.12862. Nas últimas 24 horas, SURGE foi negociado entre a mínima de $ 0.120074 e a máxima de $ 0.128718, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SURGE é $ 0.160267, enquanto o mais baixo é $ 0.071225.

Em termos de desempenho de curto prazo, SURGE variou +0.45% na última hora, +6.84% nas últimas 24 horas e -- nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Surge (SURGE)

$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M

--
----

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

19.75M
19.75M 19.75M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Surge é $ 2.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURGE é 19.75M, com um fornecimento total de 25000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.22M.

Histórico de preços de Surge (SURGE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Surge em USD foi de $ +0.00823811.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Surge em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Surge em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Surge em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00823811+6.84%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Surge (SURGE)

Surge is a non-custodial market making and trade automation platform built for the Cardano blockchain. It brings professional grade strategies once reserved for banks, trading firms, and developers into the hands of everyone. The platform enables users of any skill level to create and run algorithmic strategies that execute directly on decentralized exchanges without intermediaries. It provides infrastructure for liquidity deployment, strategy execution, and capital management while maintaining full user custody. Unlike automation products in traditional finance or on other blockchains, Surge embodies Cardano’s values of decentralization, accessibility, and community coordination. By democratizing access to powerful trading infrastructure, Surge has the potential to unlock significant growth in Cardano’s on chain liquidity and activity.

Recurso de Surge (SURGE)

Previsão de preço do Surge (em USD)

Quanto valerá Surge (SURGE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Surge (SURGE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Surge.

Confira a previsão de preço de Surge agora!

SURGE para moedas locais

Tokenomics de Surge (SURGE)

Compreender a tokenomics de Surge (SURGE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SURGE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Surge (SURGE)

Quanto vale hoje o Surge (SURGE)?
O preço ao vivo de SURGE em USD é 0.12862 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SURGE para USD?
O preço atual de SURGE para USD é $ 0.12862. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Surge?
A capitalização de mercado de SURGE é $ 2.54M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SURGE?
O fornecimento circulante de SURGE é de 19.75M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SURGE?
SURGE atingiu um preço máximo histórico de 0.160267 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SURGE?
SURGE atingiu um preço minímo histórico de 0.071225 USD.
Qual é o volume de negociação de SURGE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SURGE é -- USD.
SURGE vai subir ainda este ano?
SURGE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SURGE para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Surge (SURGE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.