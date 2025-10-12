Informações de preço de Surge (SURGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.120074 $ 0.120074 $ 0.120074 Mínimo 24h $ 0.128718 $ 0.128718 $ 0.128718 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.120074$ 0.120074 $ 0.120074 Máximo 24h $ 0.128718$ 0.128718 $ 0.128718 Máximo histórico $ 0.160267$ 0.160267 $ 0.160267 Menor preço $ 0.071225$ 0.071225 $ 0.071225 Variação de Preço (1h) +0.45% Alteração de Preço (1D) +6.84% Variação de Preço (7d) -- Variação de Preço (7d) --

O preço em tempo real de Surge (SURGE) é $0.12862. Nas últimas 24 horas, SURGE foi negociado entre a mínima de $ 0.120074 e a máxima de $ 0.128718, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SURGE é $ 0.160267, enquanto o mais baixo é $ 0.071225.

Em termos de desempenho de curto prazo, SURGE variou +0.45% na última hora, +6.84% nas últimas 24 horas e -- nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Surge (SURGE)

Capitalização de mercado $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Fornecimento Circulante 19.75M 19.75M 19.75M Fornecimento total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Surge é $ 2.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURGE é 19.75M, com um fornecimento total de 25000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.22M.