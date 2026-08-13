Preço de STAN hoje

O preço ao vivo de STAN (STAN) hoje é $ 0, com uma variação de 2.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STAN para USD é de $ 0 por STAN.

STAN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 332,025, com um fornecimento em circulação de 1.00B STAN. Nas últimas 24 horas, STAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03948001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STAN movimentou-se +0.23% na última hora e -7.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 723.78.

Informações de mercado de STAN (STAN)

Capitalização de mercado $ 332.03K$ 332.03K $ 332.03K Volume (24h) $ 723.78$ 723.78 $ 723.78 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 332.03K$ 332.03K $ 332.03K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de STAN é $ 332.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 723.78. A oferta em circulação de STAN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 332.03K.