Preço de Stable Mint USD hoje

O preço ao vivo de Stable Mint USD (USDSM) hoje é $ 0.997969, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDSM para USD é de $ 0.997969 por USDSM.

Stable Mint USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,443,095, com um fornecimento em circulação de 12.47M USDSM. Nas últimas 24 horas, USDSM foi negociado entre $ 0.997706 (mínimo) e $ 0.998773 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.062, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.688407.

No desempenho de curto prazo, USDSM movimentou-se -0.00% na última hora e +0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.70K.

Informações de mercado de Stable Mint USD (USDSM)

Capitalização de mercado $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M Volume (24h) $ 1.70K$ 1.70K $ 1.70K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M Fornecimento Circulante 12.47M 12.47M 12.47M Fornecimento total 12,468,272.56 12,468,272.56 12,468,272.56

A capitalização de mercado atual de Stable Mint USD é $ 12.44M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.70K. A oferta em circulação de USDSM é 12.47M, com um fornecimento total de 12468272.56. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.44M.