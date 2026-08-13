Preço de SIMD hoje

O preço ao vivo de SIMD (SIMD) hoje é $ 0, com uma variação de 1.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIMD para USD é de $ 0 por SIMD.

SIMD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 230,404, com um fornecimento em circulação de 1.00B SIMD. Nas últimas 24 horas, SIMD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SIMD movimentou-se +0.23% na última hora e -0.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 778.97.

Informações de mercado de SIMD (SIMD)

Capitalização de mercado $ 230.40K$ 230.40K $ 230.40K Volume (24h) $ 778.97$ 778.97 $ 778.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 230.40K$ 230.40K $ 230.40K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SIMD é $ 230.40K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 778.97. A oferta em circulação de SIMD é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 230.40K.