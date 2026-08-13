Qual é o preço atual de SAID Protocol?

O preço em tempo real de SAID Protocol (SAID) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como SAID Protocol está posicionado no mercado?

SAID Protocol ocupa atualmente a posição de número #5235 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$703220.90847515808000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de SAID?

A oferta circulante de SAID é de 988438534.292065 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de SAID Protocol?

Nas últimas 24 horas, SAID Protocol teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante SAID Protocol está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

SAID Protocol atingiu um máximo histórico de R$0.0069145512711399864000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de SAID hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de SAID Protocol?

A movimentação atual do preço de -11.38% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.