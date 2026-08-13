Preço de RYFT hoje

O preço ao vivo de RYFT (RYFT) hoje é $ 0, com uma variação de 7.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RYFT para USD é de $ 0 por RYFT.

RYFT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,736, com um fornecimento em circulação de 113.45M RYFT. Nas últimas 24 horas, RYFT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00177933, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RYFT movimentou-se +5.60% na última hora e -18.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 517.72.

Informações de mercado de RYFT (RYFT)

Capitalização de mercado $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Volume (24h) $ 517.72$ 517.72 $ 517.72 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 745.70K$ 745.70K $ 745.70K Fornecimento Circulante 113.45M 113.45M 113.45M Fornecimento total 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0

A capitalização de mercado atual de RYFT é $ 61.74K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 517.72. A oferta em circulação de RYFT é 113.45M, com um fornecimento total de 1370359913.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 745.70K.