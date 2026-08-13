Preço de ritestream hoje

O preço ao vivo de ritestream (RITE) hoje é $ 0, com uma variação de 4.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RITE para USD é de $ 0 por RITE.

ritestream ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 368,865, com um fornecimento em circulação de 861.34M RITE. Nas últimas 24 horas, RITE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.081853, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RITE movimentou-se -0.00% na última hora e +61.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 142.06.

Informações de mercado de ritestream (RITE)

Capitalização de mercado $ 368.87K$ 368.87K $ 368.87K Volume (24h) $ 142.06$ 142.06 $ 142.06 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 428.25K$ 428.25K $ 428.25K Fornecimento Circulante 861.34M 861.34M 861.34M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ritestream é $ 368.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 142.06. A oferta em circulação de RITE é 861.34M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 428.25K.