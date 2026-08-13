Preço de RIPS hoje

O preço ao vivo de RIPS (RIPS) hoje é $ 0, com uma variação de 2.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIPS para USD é de $ 0 por RIPS.

RIPS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,656, com um fornecimento em circulação de 31.49B RIPS. Nas últimas 24 horas, RIPS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,461,295,072,855, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIPS movimentou-se +0.03% na última hora e -5.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RIPS (RIPS)

Capitalização de mercado $ 51.66K$ 51.66K $ 51.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.43K$ 83.43K $ 83.43K Fornecimento Circulante 31.49B 31.49B 31.49B Fornecimento total 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de RIPS é $ 51.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RIPS é 31.49B, com um fornecimento total de 70000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 83.43K.