Preço de ReVault hoje

O preço ao vivo de ReVault (RVAULT) hoje é $ 0, com uma variação de 2.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RVAULT para USD é de $ 0 por RVAULT.

ReVault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,867, com um fornecimento em circulação de 100.00B RVAULT. Nas últimas 24 horas, RVAULT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RVAULT movimentou-se -0.22% na última hora e -5.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ReVault (RVAULT)

Capitalização de mercado $ 27.87K$ 27.87K $ 27.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.87K$ 27.87K $ 27.87K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ReVault é $ 27.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RVAULT é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.87K.