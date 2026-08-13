Preço de PVS hoje

O preço ao vivo de PVS (PVS) hoje é $ 0, com uma variação de 7.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PVS para USD é de $ 0 por PVS.

PVS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 177,529, com um fornecimento em circulação de 999.94M PVS. Nas últimas 24 horas, PVS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01904903, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PVS movimentou-se -0.34% na última hora e +0.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.90K.

Informações de mercado de PVS (PVS)

Capitalização de mercado $ 177.53K$ 177.53K $ 177.53K Volume (24h) $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 177.53K$ 177.53K $ 177.53K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,944,404.39 999,944,404.39 999,944,404.39

A capitalização de mercado atual de PVS é $ 177.53K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.90K. A oferta em circulação de PVS é 999.94M, com um fornecimento total de 999944404.39. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 177.53K.