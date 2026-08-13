Preço de Purch hoje

O preço ao vivo de Purch (PURCH) hoje é $ 0, com uma variação de 2.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PURCH para USD é de $ 0 por PURCH.

Purch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 217,306, com um fornecimento em circulação de 947.75M PURCH. Nas últimas 24 horas, PURCH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00250729, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PURCH movimentou-se -0.15% na última hora e -26.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 782.59.

Informações de mercado de Purch (PURCH)

Capitalização de mercado $ 217.31K$ 217.31K $ 217.31K Volume (24h) $ 782.59$ 782.59 $ 782.59 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 229.27K$ 229.27K $ 229.27K Fornecimento Circulante 947.75M 947.75M 947.75M Fornecimento total 999,937,583.205057 999,937,583.205057 999,937,583.205057

A capitalização de mercado atual de Purch é $ 217.31K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 782.59. A oferta em circulação de PURCH é 947.75M, com um fornecimento total de 999937583.205057. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 229.27K.