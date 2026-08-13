Preço de pow hoje

O preço ao vivo de pow (POW) hoje é $ 0, com uma variação de 11.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POW para USD é de $ 0 por POW.

pow ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,248.29, com um fornecimento em circulação de 1.00B POW. Nas últimas 24 horas, POW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POW movimentou-se -5.57% na última hora e -1.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de pow (POW)

Capitalização de mercado $ 19.25K$ 19.25K $ 19.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.25K$ 19.25K $ 19.25K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de pow é $ 19.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POW é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.25K.