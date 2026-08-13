Preço de Polyfactual (POLYFACTS)
O preço ao vivo de Polyfactual (POLYFACTS) hoje é $ 0, com uma variação de 9.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLYFACTS para USD é de $ 0 por POLYFACTS.
Polyfactual ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 144,258, com um fornecimento em circulação de 999.96M POLYFACTS. Nas últimas 24 horas, POLYFACTS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01564973, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, POLYFACTS movimentou-se -0.34% na última hora e -12.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.65K.
A capitalização de mercado atual de Polyfactual é $ 144.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.65K. A oferta em circulação de POLYFACTS é 999.96M, com um fornecimento total de 999962824.539251. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 144.26K.
-0.34%
+9.02%
-12.04%
-12.04%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Polyfactual em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Polyfactual em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Polyfactual em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Polyfactual em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+9.02%
|30 dias
|$ 0
|-0.10%
|60 dias
|$ 0
|-54.41%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de Polyfactual pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de mercado do POLYFACTS?
Atualmente, ele está avaliado em R$, refletindo uma variação de preço de 9.02% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.
Quanta liquidez o Polyfactual possui nas exchanges?
Com uma pontuação de liquidez de --/100, o POLYFACTS apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.
Qual é o volume diário do POLYFACTS?
Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de POLYFACTS. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.
Qual é a faixa de preço de hoje para o Polyfactual?
Ele foi negociado entre R$ e R$, abrangendo a janela de volatilidade do dia.
O que determina a acessibilidade e popularidade do POLYFACTS nos mercados globais?
Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o POLYFACTS está bem integrado ao ecossistema da --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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