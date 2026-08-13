Preço de Polyfactual hoje

O preço ao vivo de Polyfactual (POLYFACTS) hoje é $ 0, com uma variação de 9.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLYFACTS para USD é de $ 0 por POLYFACTS.

Polyfactual ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 144,258, com um fornecimento em circulação de 999.96M POLYFACTS. Nas últimas 24 horas, POLYFACTS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01564973, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POLYFACTS movimentou-se -0.34% na última hora e -12.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.65K.

Informações de mercado de Polyfactual (POLYFACTS)

Capitalização de mercado $ 144.26K$ 144.26K $ 144.26K Volume (24h) $ 1.65K$ 1.65K $ 1.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 144.26K$ 144.26K $ 144.26K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,962,824.539251 999,962,824.539251 999,962,824.539251

A capitalização de mercado atual de Polyfactual é $ 144.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.65K. A oferta em circulação de POLYFACTS é 999.96M, com um fornecimento total de 999962824.539251. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 144.26K.