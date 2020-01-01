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Principais tokens de Prediction Market Tools por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Prediction Market Tools. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2559
-0.89%
+2.26%
+5.27%
$ 61.54M
$ 604.52K
2
Based
Based
BASED
$ 0.07577
+0.65%
-0.35%
-6.64%
$ 17.92M
$ 2.76M
3
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2722
+0.04%
-4.73%
-9.70%
$ 3.77M
$ 206.72K
4
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00192917
+2.29%
+1.15%
+386.33%
$ 1.93M
$ 586.20K
5
Polymtrade
Polymtrade
PM
$ 0.00024552
-0.15%
-0.14%
-17.05%
$ 198.03K
$ 4.19K
6
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00014494
-0.12%
+0.16%
-9.82%
$ 144.94K
$ 2.57K
7
okbet
okbet
OK
$ 6.24E-5
0.00%
-0.10%
-7.43%
$ 62.39K
--
8
machineODDS
machineODDS
MODDS
$ 2.23069E-7
0.00%
-0.30%
+0.65%
$ 22.31K
--
9
Predi by Virtuals
Predi by Virtuals
PREDI
$ 2.48E-5
-0.48%
+9.80%
+4.55%
$ 10.54K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Prediction Market Tools e por que são populares?
Tokens de Prediction Market Tools representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $85.60M.
Qual é o token de Prediction Market Tools com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Prediction Market Tools acompanhados na MEXC, PREDI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 9.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Prediction Market Tools existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de Prediction Market Tools, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Prediction Market Tools incluem UAI, BASED, ANON. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Prediction Market Tools?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Prediction Market Tools é de aproximadamente $85.60M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Prediction Market Tools, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.