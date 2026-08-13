Preço de PLUS hoje

O preço ao vivo de PLUS (PLUS) hoje é $ 6.84, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLUS para USD é de $ 6.84 por PLUS.

PLUS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 136,834, com um fornecimento em circulação de 20.00K PLUS. Nas últimas 24 horas, PLUS foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 14.87, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.221767.

No desempenho de curto prazo, PLUS movimentou-se -- na última hora e +0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.46.

Informações de mercado de PLUS (PLUS)

Capitalização de mercado $ 136.83K$ 136.83K $ 136.83K Volume (24h) $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Fornecimento Circulante 20.00K 20.00K 20.00K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PLUS é $ 136.83K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.46. A oferta em circulação de PLUS é 20.00K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.84M.