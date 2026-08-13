Qual é o preço atual de PairPunk?

PairPunk está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de -4.12% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de PairPunk é de R$, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de PAIR hoje?

A capitalização de mercado está em R$100723.72606118100000, colocando o ativo no #8804 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de PairPunk?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com PAIR.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 999237240.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria PairPunk se enquadra?

PairPunk faz parte da classificação Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Gaming Utility Token,BONK.fun Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de PAIR?

Operar na rede -- permite que PAIR aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.