Qual é o preço atual de OpenOcean?

OpenOcean está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -0.66% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como OOE se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.66% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se OOE está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como OpenOcean está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Arbitrum Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,OKX Ventures Portfolio?

No segmento Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Arbitrum Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,OKX Ventures Portfolio, OOE demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de OpenOcean hoje?

A capitalização de mercado de R$891901.07757578304000 coloca OOE no ranking #4868, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente OOE está sendo negociado?

OpenOcean gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de OOE?

Com 574525932.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.