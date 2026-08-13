Preço de OOBE Protocol hoje

O preço ao vivo de OOBE Protocol (OOBE) hoje é $ 0, com uma variação de 12.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OOBE para USD é de $ 0 por OOBE.

OOBE Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 271,900, com um fornecimento em circulação de 963.73M OOBE. Nas últimas 24 horas, OOBE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OOBE movimentou-se +3.48% na última hora e +6.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.57K.

Informações de mercado de OOBE Protocol (OOBE)

Capitalização de mercado $ 271.90K$ 271.90K $ 271.90K Volume (24h) $ 2.57K$ 2.57K $ 2.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 271.90K$ 271.90K $ 271.90K Fornecimento Circulante 963.73M 963.73M 963.73M Fornecimento total 963,730,656.6188152 963,730,656.6188152 963,730,656.6188152

A capitalização de mercado atual de OOBE Protocol é $ 271.90K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.57K. A oferta em circulação de OOBE é 963.73M, com um fornecimento total de 963730656.6188152. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 271.90K.