Preço de ok hoje

O preço ao vivo de ok (OK) hoje é $ 0, com uma variação de 4.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OK para USD é de $ 0 por OK.

ok ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 114,881, com um fornecimento em circulação de 999.89M OK. Nas últimas 24 horas, OK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00128426, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OK movimentou-se -2.22% na última hora e +25.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 17.47K.

Informações de mercado de ok (OK)

Capitalização de mercado $ 114.88K$ 114.88K $ 114.88K Volume (24h) $ 17.47K$ 17.47K $ 17.47K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.88K$ 114.88K $ 114.88K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,889,814.234563 999,889,814.234563 999,889,814.234563

A capitalização de mercado atual de ok é $ 114.88K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 17.47K. A oferta em circulação de OK é 999.89M, com um fornecimento total de 999889814.234563. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 114.88K.