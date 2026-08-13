Preço de NADS hoje

O preço ao vivo de NADS (NADS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NADS para USD é de $ 0 por NADS.

NADS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,256, com um fornecimento em circulação de 906.14M NADS. Nas últimas 24 horas, NADS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NADS movimentou-se -0.21% na última hora e -12.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NADS (NADS)

Capitalização de mercado $ 24.26K$ 24.26K $ 24.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.26K$ 24.26K $ 24.26K Fornecimento Circulante 906.14M 906.14M 906.14M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NADS é $ 24.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NADS é 906.14M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.26K.