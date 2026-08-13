Preço de Midas Hyperithm BTC hoje

O preço ao vivo de Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) hoje é $ 65,282, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MHYPERBTC para USD é de $ 65,282 por MHYPERBTC.

Midas Hyperithm BTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,303,870, com um fornecimento em circulação de 556.11 MHYPERBTC. Nas últimas 24 horas, MHYPERBTC foi negociado entre $ 64,824 (mínimo) e $ 65,859 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 81,799, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.007.

No desempenho de curto prazo, MHYPERBTC movimentou-se -0.11% na última hora e -1.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC)

Capitalização de mercado $ 36.30M$ 36.30M $ 36.30M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31,459,399,822,801.33T$ 31,459,399,822,801.33T $ 31,459,399,822,801.33T Fornecimento Circulante 556.11 556.11 556.11 Fornecimento total 556.1094301882846 556.1094301882846 556.1094301882846

A capitalização de mercado atual de Midas Hyperithm BTC é $ 36.30M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de MHYPERBTC é 556.11, com um fornecimento total de 556.1094301882846. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31,459,399,822,801.33T.