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Principais tokens de Midas Liquid Yield Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Midas Liquid Yield Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.21M
--
2
Midas Fasanara Global
Midas Fasanara Global
MGLOBAL
$ 1.011
0.00%
0.00%
0.00%
$ 60.51M
--
3
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.28M
--
4
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.51M
--
5
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 65,117
+0.01%
-0.00%
-1.10%
$ 36.21M
--
6
Midas M1 USD Market Neutral
Midas M1 USD Market Neutral
MM1-USD
$ 1.023
0.00%
0.00%
0.00%
$ 26.19M
--
7
Midas Re7 Ethereum
Midas Re7 Ethereum
MRE7ETH
$ 1,900.0
+0.04%
0.00%
-0.87%
$ 9.10M
--
8
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.19M
--
9
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.04M
--
10
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.68M
--
11
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.09M
--
12
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.55M
--
13
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
14
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 2.24M
--
15
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 65,665
0.00%
-0.00%
-1.11%
$ 1.32M
--
16
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 63,293
+0.01%
-0.00%
-0.77%
$ 815.49K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Midas Liquid Yield Tokens e por que são populares?
Tokens de Midas Liquid Yield Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 16 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $318.32M.
Qual é o token de Midas Liquid Yield Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Midas Liquid Yield Tokens acompanhados na MEXC, MTBILL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Midas Liquid Yield Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 16 tokens de Midas Liquid Yield Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Midas Liquid Yield Tokens incluem MTBILL, MGLOBAL, MGLO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Midas Liquid Yield Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Midas Liquid Yield Tokens é de aproximadamente $318.32M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Midas Liquid Yield Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.