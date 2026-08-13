Preço de MicroPets hoje

O preço ao vivo de MicroPets (PETS) hoje é $ 0.089087, com uma variação de 6.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PETS para USD é de $ 0.089087 por PETS.

MicroPets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 103,674, com um fornecimento em circulação de 1.16M PETS. Nas últimas 24 horas, PETS foi negociado entre $ 0.087954 (mínimo) e $ 0.095726 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.116052, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PETS movimentou-se +0.08% na última hora e -2.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.40K.

Informações de mercado de MicroPets (PETS)

Capitalização de mercado $ 103.67K$ 103.67K $ 103.67K Volume (24h) $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.15K$ 130.15K $ 130.15K Fornecimento Circulante 1.16M 1.16M 1.16M Fornecimento total 1,460,912.0 1,460,912.0 1,460,912.0

A capitalização de mercado atual de MicroPets é $ 103.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.40K. A oferta em circulação de PETS é 1.16M, com um fornecimento total de 1460912.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.15K.