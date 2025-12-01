Preço de memoryprotocol hoje

O preço ao vivo de memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL) hoje é $ 0.00008959, com uma variação de 1.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMORYPROTOCOL para USD é de $ 0.00008959 por MEMORYPROTOCOL.

memoryprotocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 89,597, com um fornecimento em circulação de 1.00B MEMORYPROTOCOL. Nas últimas 24 horas, MEMORYPROTOCOL foi negociado entre $ 0.00008932 (mínimo) e $ 0.00009185 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00024792, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000629.

No desempenho de curto prazo, MEMORYPROTOCOL movimentou-se -0.00% na última hora e +3.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL)

Capitalização de mercado $ 89.60K$ 89.60K $ 89.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.60K$ 89.60K $ 89.60K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

