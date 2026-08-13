Preço de MattleFun hoje

O preço ao vivo de MattleFun (MATTLE) hoje é $ 0.004458, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MATTLE para USD é de $ 0.004458 por MATTLE.

MattleFun ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 196,796, com um fornecimento em circulação de 17.50M MATTLE. Nas últimas 24 horas, MATTLE foi negociado entre $ 0.00435735 (mínimo) e $ 0.00447605 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.100965, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00407366.

No desempenho de curto prazo, MATTLE movimentou-se -0.28% na última hora e +4.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 505.28.

Informações de mercado de MattleFun (MATTLE)

Capitalização de mercado $ 196.80K$ 196.80K $ 196.80K Volume (24h) $ 505.28$ 505.28 $ 505.28 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 196.80K$ 196.80K $ 196.80K Fornecimento Circulante 17.50M 17.50M 17.50M Fornecimento total 44,354,318.37502 44,354,318.37502 44,354,318.37502

A capitalização de mercado atual de MattleFun é $ 196.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 505.28. A oferta em circulação de MATTLE é 17.50M, com um fornecimento total de 44354318.37502. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 196.80K.