Qual é o preço atual de MARS4?

MARS4 está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de -7.28% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está MARS4 hoje?

A volatilidade do preço de MARS4 nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para MARS4?

O token flutuou entre R$ (mínimo) e R$ (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação MARS4 gerou?

Nas últimas 24 horas, MARS4 acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.4489503301028928000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para MARS4?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como MARS4 se compara a outros tokens de Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Simulation Games?

Dentro da categoria Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Simulation Games, MARS4 mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.