Preço de Mars hoje

O preço ao vivo de Mars (MARS) hoje é --, com uma variação de 1.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARS para USD é de -- por MARS.

Mars ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,130, com um fornecimento em circulação de 420.69B MARS. Nas últimas 24 horas, MARS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00004539, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MARS movimentou-se -0.62% na última hora e +8.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mars (MARS)

Capitalização de mercado $ 170.13K$ 170.13K $ 170.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 170.13K$ 170.13K $ 170.13K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mars é $ 170.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARS é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 170.13K.