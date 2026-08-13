Preço de Neptune hoje

O preço ao vivo de Neptune (XNT) hoje é R$ 0.1864, com uma variação de 0.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XNT para BRL é de R$ 0.1864 por XNT.

Neptune ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XNT. Nas últimas 24 horas, XNT foi negociado entre R$ 0.1851 (mínimo) e R$ 0.1928 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XNT movimentou-se +0.26% na última hora e -7.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 15.81K.

Informações de mercado de Neptune (XNT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 15.81KR$ 15.81K R$ 15.81K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 455.83KR$ 455.83K R$ 455.83K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,445,421 2,445,421 2,445,421 Blockchain pública NEPTUNE

A capitalização de mercado atual de Neptune é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 15.81K. A oferta em circulação de XNT é --, com um fornecimento total de 2445421. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 455.83K.