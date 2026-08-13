Preço de MAD hoje

O preço ao vivo de MAD (MAD) hoje é $ 0, com uma variação de 2.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAD para USD é de $ 0 por MAD.

MAD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 492,426, com um fornecimento em circulação de 999.85B MAD. Nas últimas 24 horas, MAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAD movimentou-se -1.81% na última hora e -1.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MAD (MAD)

Capitalização de mercado $ 492.43K$ 492.43K $ 492.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 492.43K$ 492.43K $ 492.43K Fornecimento Circulante 999.85B 999.85B 999.85B Fornecimento total 999,849,736,178.5543 999,849,736,178.5543 999,849,736,178.5543

A capitalização de mercado atual de MAD é $ 492.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAD é 999.85B, com um fornecimento total de 999849736178.5543. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 492.43K.