Qual é o preço atual de mercado de Macropod?

Macropod está avaliado em R$3.53544119597373516000, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui AUDM?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de AUDM. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Macropod em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de AUDM?

A oferta circulante é de 3739147.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Macropod?

Macropod gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta AUDM em relação aos concorrentes da Stablecoins,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Redbelly Network Ecosystem,AUD Stablecoin?

Comparado a outros ativos no segmento Stablecoins,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Redbelly Network Ecosystem,AUD Stablecoin, o impulso de AUDM é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.