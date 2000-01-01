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Principais tokens de AUD Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor AUD Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.702675
-0.05%
+0.00%
+2.89%
$ 6.28M
$ 1.96K
2
Forte AUD
Forte AUD
AUDF
$ 0.699632
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 3.55M
$ 10.13K
3
Macropod
Macropod
AUDM
$ 0.706944
+0.01%
+0.00%
+4.10%
$ 2.68M
$ 340.62K
4
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0.705931
-0.05%
0.00%
+0.32%
$ 20.10K
$ 9.31K

Perguntas frequentes

O que são tokens de AUD Stablecoin e por que são populares?
Tokens de AUD Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.53M.
Qual é o token de AUD Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de AUD Stablecoin acompanhados na MEXC, AUDF apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de AUD Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de AUD Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de AUD Stablecoin incluem AUDD, AUDF, AUDM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria AUD Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de AUD Stablecoin é de aproximadamente $12.53M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor AUD Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.