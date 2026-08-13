Preço de Luce hoje

O preço ao vivo de Luce (LUCE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUCE para USD é de $ 0 por LUCE.

Luce ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 288,118, com um fornecimento em circulação de 999.86M LUCE. Nas últimas 24 horas, LUCE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.319095, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LUCE movimentou-se -0.47% na última hora e -9.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.53K.

Informações de mercado de Luce (LUCE)

Capitalização de mercado $ 288.12K$ 288.12K $ 288.12K Volume (24h) $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 288.12K$ 288.12K $ 288.12K Fornecimento Circulante 999.86M 999.86M 999.86M Fornecimento total 999,856,012.826882 999,856,012.826882 999,856,012.826882

A capitalização de mercado atual de Luce é $ 288.12K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.53K. A oferta em circulação de LUCE é 999.86M, com um fornecimento total de 999856012.826882. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 288.12K.