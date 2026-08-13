Preço de Litebeam hoje

O preço ao vivo de Litebeam (LBM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LBM para USD é de $ 0 por LBM.

Litebeam ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 81,696, com um fornecimento em circulação de 1.00B LBM. Nas últimas 24 horas, LBM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00683093, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LBM movimentou-se -0.66% na última hora e +0.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Litebeam (LBM)

Capitalização de mercado $ 81.70K$ 81.70K $ 81.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 81.70K$ 81.70K $ 81.70K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Litebeam é $ 81.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LBM é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 81.70K.