Qual é o preço atual de Leadpoet?

Leadpoet (SN71) está sendo negociado a R$4.36087721981540124000, refletindo uma variação de preço de 12.98% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Leadpoet desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Artificial Intelligence (AI),AI Agents,Bittensor Ecosystem,DeFAI,Bittensor Subnets, SN71 frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente SN71 está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, SN71 registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Leadpoet?

Hoje há 4686198.792572805 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de SN71?

Leadpoet atualmente ocupa a posição de número #1739 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$20201944.68404420100000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Leadpoet se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 12.98% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Leadpoet se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Artificial Intelligence (AI),AI Agents,Bittensor Ecosystem,DeFAI,Bittensor Subnets, SN71 demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.