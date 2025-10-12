O que é Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Tokenomics de Xeleb Protocol (XCX)

Compreender a tokenomics de Xeleb Protocol (XCX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XCX agora!

Recurso Xeleb Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Xeleb Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Xeleb Protocol Quanto vale hoje o Xeleb Protocol (XCX)? O preço ao vivo de XCX em USD é 0.05226 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XCX para USD? $ 0.05226 . Confira o O preço atual de XCX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Xeleb Protocol? A capitalização de mercado de XCX é $ 5.66M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XCX? O fornecimento circulante de XCX é de 108.30M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XCX? XCX atingiu um preço máximo histórico de 0.09145411179261065 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XCX? XCX atingiu um preço minímo histórico de 0.029927374357583258 USD . Qual é o volume de negociação de XCX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XCX é $ 1.19K USD . XCX vai subir ainda este ano? XCX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XCX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Xeleb Protocol (XCX)

