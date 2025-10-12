O preço ao vivo de Xeleb Protocol hoje é 0.05226 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XCX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XCX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Xeleb Protocol hoje é 0.05226 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XCX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XCX facilmente na MEXC agora.

Cotação Xeleb Protocol (XCX)

Preço em tempo real de 1 XCX para USD

$0.05226
-0.94%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Xeleb Protocol (XCX)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:07:29 (UTC+8)

Informações de preço de Xeleb Protocol (XCX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.05194
Mínimo 24h
$ 0.05294
Máximo 24h

$ 0.05194
$ 0.05294
$ 0.09145411179261065
$ 0.029927374357583258
0.00%

-0.94%

-27.49%

-27.49%

O preço em tempo real de Xeleb Protocol (XCX) é $ 0.05226. Nas últimas 24 horas, XCX foi negociado entre a mínima de $ 0.05194 e a máxima de $ 0.05294, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XCX é $ 0.09145411179261065, enquanto o mais baixo é $ 0.029927374357583258.

Em termos de desempenho de curto prazo, XCX variou 0.00% na última hora, -0.94% nas últimas 24 horas e -27.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Xeleb Protocol (XCX)

No.1373

$ 5.66M
$ 1.19K
$ 52.26M
108.30M
1,000,000,000
999,954,379.8428781
10.83%

BSC

A capitalização de mercado atual de Xeleb Protocol é $ 5.66M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.19K. A oferta em circulação de XCX é 108.30M, com um fornecimento total de 999954379.8428781. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.26M.

Histórico de preços de Xeleb Protocol (XCX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Xeleb Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0004959-0.94%
30 dias$ +0.01674+47.12%
60 dias$ -0.00413-7.33%
90 dias$ +0.03226+161.30%
Variação de preço de Xeleb Protocol hoje

Hoje, XCX registrou uma variação de $ -0.0004959 (-0.94%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Xeleb Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.01674 (+47.12%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Xeleb Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, XCX teve uma variação de $ -0.00413 (-7.33%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Xeleb Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.03226 (+161.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

O que é Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Xeleb Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de XCX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Xeleb Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Xeleb Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Xeleb Protocol (em USD)

Quanto valerá Xeleb Protocol (XCX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Xeleb Protocol (XCX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Xeleb Protocol.

Tokenomics de Xeleb Protocol (XCX)

Compreender a tokenomics de Xeleb Protocol (XCX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XCX agora!

Como comprar Xeleb Protocol (XCX)

Quer saber como comprar Xeleb Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Xeleb Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

XCX para moedas locais

1 Xeleb Protocol (XCX) para VND
1,375.2219
1 Xeleb Protocol (XCX) para AUD
A$0.0804804
1 Xeleb Protocol (XCX) para GBP
0.0386724
1 Xeleb Protocol (XCX) para EUR
0.0449436
1 Xeleb Protocol (XCX) para USD
$0.05226
1 Xeleb Protocol (XCX) para MYR
RM0.2205372
1 Xeleb Protocol (XCX) para TRY
2.1865584
1 Xeleb Protocol (XCX) para JPY
¥7.89126
1 Xeleb Protocol (XCX) para ARS
ARS$73.9175892
1 Xeleb Protocol (XCX) para RUB
4.2466476
1 Xeleb Protocol (XCX) para INR
4.638075
1 Xeleb Protocol (XCX) para IDR
Rp870.9996516
1 Xeleb Protocol (XCX) para KRW
74.6570682
1 Xeleb Protocol (XCX) para PHP
3.0478032
1 Xeleb Protocol (XCX) para EGP
￡E.2.4854856
1 Xeleb Protocol (XCX) para BRL
R$0.2879526
1 Xeleb Protocol (XCX) para CAD
C$0.073164
1 Xeleb Protocol (XCX) para BDT
6.3360024
1 Xeleb Protocol (XCX) para NGN
76.4030748
1 Xeleb Protocol (XCX) para COP
$202.5576696
1 Xeleb Protocol (XCX) para ZAR
R.0.91455
1 Xeleb Protocol (XCX) para UAH
2.166177
1 Xeleb Protocol (XCX) para TZS
T.Sh.128.0882148
1 Xeleb Protocol (XCX) para VES
Bs10.13844
1 Xeleb Protocol (XCX) para CLP
$49.9083
1 Xeleb Protocol (XCX) para PKR
Rs14.7331392
1 Xeleb Protocol (XCX) para KZT
28.006134
1 Xeleb Protocol (XCX) para THB
฿1.7068116
1 Xeleb Protocol (XCX) para TWD
NT$1.6054272
1 Xeleb Protocol (XCX) para AED
د.إ0.1917942
1 Xeleb Protocol (XCX) para CHF
Fr0.0412854
1 Xeleb Protocol (XCX) para HKD
HK$0.4065828
1 Xeleb Protocol (XCX) para AMD
֏19.900608
1 Xeleb Protocol (XCX) para MAD
.د.م0.4766112
1 Xeleb Protocol (XCX) para MXN
$0.9715134
1 Xeleb Protocol (XCX) para SAR
ريال0.195975
1 Xeleb Protocol (XCX) para ETB
Br7.669155
1 Xeleb Protocol (XCX) para KES
KSh6.7263846
1 Xeleb Protocol (XCX) para JOD
د.أ0.03705234
1 Xeleb Protocol (XCX) para PLN
0.1912716
1 Xeleb Protocol (XCX) para RON
лв0.2288988
1 Xeleb Protocol (XCX) para SEK
kr0.4969926
1 Xeleb Protocol (XCX) para BGN
лв0.0877968
1 Xeleb Protocol (XCX) para HUF
Ft17.6670156
1 Xeleb Protocol (XCX) para CZK
1.0932792
1 Xeleb Protocol (XCX) para KWD
د.ك0.0159393
1 Xeleb Protocol (XCX) para ILS
0.1708902
1 Xeleb Protocol (XCX) para BOB
Bs0.3600714
1 Xeleb Protocol (XCX) para AZN
0.088842
1 Xeleb Protocol (XCX) para TJS
SM0.4818372
1 Xeleb Protocol (XCX) para GEL
0.141102
1 Xeleb Protocol (XCX) para AOA
Kz47.9009934
1 Xeleb Protocol (XCX) para BHD
.د.ب0.0195975
1 Xeleb Protocol (XCX) para BMD
$0.05226
1 Xeleb Protocol (XCX) para DKK
kr0.3355092
1 Xeleb Protocol (XCX) para HNL
L1.3660764
1 Xeleb Protocol (XCX) para MUR
2.3767848
1 Xeleb Protocol (XCX) para NAD
$0.8967816
1 Xeleb Protocol (XCX) para NOK
kr0.5288712
1 Xeleb Protocol (XCX) para NZD
$0.0909324
1 Xeleb Protocol (XCX) para PAB
B/.0.05226
1 Xeleb Protocol (XCX) para PGK
K0.2215824
1 Xeleb Protocol (XCX) para QAR
ر.ق0.1897038
1 Xeleb Protocol (XCX) para RSD
дин.5.270421
1 Xeleb Protocol (XCX) para UZS
soʻm629.6384094
1 Xeleb Protocol (XCX) para ALL
L4.350645
1 Xeleb Protocol (XCX) para ANG
ƒ0.0935454
1 Xeleb Protocol (XCX) para AWG
ƒ0.0935454
1 Xeleb Protocol (XCX) para BBD
$0.10452
1 Xeleb Protocol (XCX) para BAM
KM0.0877968
1 Xeleb Protocol (XCX) para BIF
Fr154.58508
1 Xeleb Protocol (XCX) para BND
$0.0674154
1 Xeleb Protocol (XCX) para BSD
$0.05226
1 Xeleb Protocol (XCX) para JMD
$8.3652582
1 Xeleb Protocol (XCX) para KHR
209.8792956
1 Xeleb Protocol (XCX) para KMF
Fr22.15824
1 Xeleb Protocol (XCX) para LAK
1,136.0869338
1 Xeleb Protocol (XCX) para LKR
Rs15.7454154
1 Xeleb Protocol (XCX) para MDL
L0.883194
1 Xeleb Protocol (XCX) para MGA
Ar233.3032728
1 Xeleb Protocol (XCX) para MOP
P0.4165122
1 Xeleb Protocol (XCX) para MVR
0.799578
1 Xeleb Protocol (XCX) para MWK
MK90.2587686
1 Xeleb Protocol (XCX) para MZN
MT3.339414
1 Xeleb Protocol (XCX) para NPR
Rs7.389564
1 Xeleb Protocol (XCX) para PYG
365.45418
1 Xeleb Protocol (XCX) para RWF
Fr75.62022
1 Xeleb Protocol (XCX) para SBD
$0.4300998
1 Xeleb Protocol (XCX) para SCR
0.7441824
1 Xeleb Protocol (XCX) para SRD
$2.0052162
1 Xeleb Protocol (XCX) para SVC
$0.4551846
1 Xeleb Protocol (XCX) para SZL
L0.896259
1 Xeleb Protocol (XCX) para TMT
m0.18291
1 Xeleb Protocol (XCX) para TND
د.ت0.15317406
1 Xeleb Protocol (XCX) para TTD
$0.3532776
1 Xeleb Protocol (XCX) para UGX
Sh178.31112
1 Xeleb Protocol (XCX) para XAF
Fr29.47464
1 Xeleb Protocol (XCX) para XCD
$0.141102
1 Xeleb Protocol (XCX) para XOF
Fr29.47464
1 Xeleb Protocol (XCX) para XPF
Fr5.33052
1 Xeleb Protocol (XCX) para BWP
P0.7384338
1 Xeleb Protocol (XCX) para BZD
$0.10452
1 Xeleb Protocol (XCX) para CVE
$4.956861
1 Xeleb Protocol (XCX) para DJF
Fr9.25002
1 Xeleb Protocol (XCX) para DOP
$3.2803602
1 Xeleb Protocol (XCX) para DZD
د.ج6.8011164
1 Xeleb Protocol (XCX) para FJD
$0.1186302
1 Xeleb Protocol (XCX) para GNF
Fr450.4812
1 Xeleb Protocol (XCX) para GTQ
Q0.3982212
1 Xeleb Protocol (XCX) para GYD
$10.8847128
1 Xeleb Protocol (XCX) para ISK
kr6.32346

Para uma compreensão mais aprofundada de Xeleb Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Xeleb Protocol
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Xeleb Protocol

Quanto vale hoje o Xeleb Protocol (XCX)?
O preço ao vivo de XCX em USD é 0.05226 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de XCX para USD?
O preço atual de XCX para USD é $ 0.05226. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Xeleb Protocol?
A capitalização de mercado de XCX é $ 5.66M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de XCX?
O fornecimento circulante de XCX é de 108.30M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XCX?
XCX atingiu um preço máximo histórico de 0.09145411179261065 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XCX?
XCX atingiu um preço minímo histórico de 0.029927374357583258 USD.
Qual é o volume de negociação de XCX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XCX é $ 1.19K USD.
XCX vai subir ainda este ano?
XCX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XCX para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Xeleb Protocol (XCX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

